Denizli'de yok böyle koleksiyon! Aynı araçtan 17 tane satın aldı hepsi farklı renkte
DENİZLİ'de Honda marka aynı model olan 17 adet otomobili 14 yıldır koleksiyon olarak toplayan kişi, garajını ilk kez gazetecilere açtı.
Denizli’de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, eski koşucu olduğu için hızı çok sevdiğini, belirli bir yaşa geldikten sonra 2007 yılında araştırdığı bir otomobili hız konusunda dünyada en iyilerinden olduğunu öğrendi. Aynı marka ve aynı seri otomobili gün geçtikçe tek tek alarak tam 17 tane araç toplayan Ahmet Aklam, bir koleksiyon haline getirerek otomobillerini bir garajda topladı.
Araba tutkunu Aklam, dönemine damgasını vurmuş tasarımları ve getirdiği yenilikleri ile otomobilleri yenileyerek büyüleyici bir hale getirdi.
Aklam, 14 yıldır gözü gibi baktığı 17 tane otomobil bulunan koleksiyonuna özel bir şekilde baktığını ve tekrarlarının olmayacağını belirterek garajında her aracın kendisine ait bir yedek parçasının bulunduğunu anlattı.
"Öyle bir hız olmalı ki kimseye zarar vermemeli"
İlk defa garajını gazetecilere açtığını söyleyen Aklam, 14 yıl önce otomobilleri tek tek satın almaya başladığını belirterek, “Koleksiyona 2007’de başladım ve kendimde eski 100 metre koşucuyum, hızı çok seviyorum. Tabi bu hız derken limitsiz değil öyle bir hız olmalı ki kimseye zarar vermemeli." dedi.