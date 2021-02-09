Denizli'de yok böyle koleksiyon! Aynı araçtan 17 tane satın aldı hepsi farklı renkte

"Öyle bir hız olmalı ki kimseye zarar vermemeli"

İlk defa garajını gazetecilere açtığını söyleyen Aklam, 14 yıl önce otomobilleri tek tek satın almaya başladığını belirterek, “Koleksiyona 2007’de başladım ve kendimde eski 100 metre koşucuyum, hızı çok seviyorum. Tabi bu hız derken limitsiz değil öyle bir hız olmalı ki kimseye zarar vermemeli." dedi.