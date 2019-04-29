Denizli'de yamaç paraşütü kazası 1 ölü
DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde 3 çocuk babası yamaç paraşütü pilotu, Hierapolis Antik Kenti yakınlarına düşerek hayatını kaybetti. Kazanın nasıl yaşandığı ise yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı
DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti.
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Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı.
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Kazayı gören pilotun arkadaşları olay yerine koştu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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