Denizli'de tekstil işçileri 'virüsü makineden tespit ettik' demişti! Gerçek farklı çıktı
DENİZLİ'de kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığı makinesinde, Covid-19 geçirenlerin tırnak uçlarında oluşturduğu parlaklıkla öğrenilebildiği söylentisi doktorların el atmasıyla çözüldü.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında çalışanlar, kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığının da yer aldığı makine kabininde deneme yaparlarken, koronavirüs hastalığı geçiren kişilerin tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu fark etti. Fabrika çalışanları, hastalık geçirmeyen kişilerde de yaptıkları denemede makinede tırnaklarının normal olduğunu gördüler.
110 kişide görüldü: Bunun üzerine fabrikada çalışan 350 kişinin el tırnakları makinede tarandı. Hastalık geçirdiği bilinen 110 kişinin tırnaklarının dipleri makinede parlak çıkarken, geçirmeyenlerin ise normal çıktığı görüldü.
Sebep kullanılan ilaç çıktı: Makinenin koronavirüs hastalığını geçirenle geçirmeyen kişileri ayırt ettiğini sanan çalışanlar, video çekip sosyal medyada paylaştı. Ancak, gerçek bir süre sonra doktorların firma çalışanlarını bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Hastalığı geçiren kişilerin kullandıkları fosfor içerikli ilaç nedeniyle tırnaklarının ultraviyole ışığında koyu çıktığı tespit edildi.
Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi, "Covid-19 hastalığı geçiren arkadaşlarımız, makinede kumaş renk ayrımı yaptıkları sırada, tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu hastalık geçirmeyenlerin ise normal olduğunu fark etmişler. Fabrikada çalışan ve hastalık geçiren 110 kişiyle denedik. Hepsinin tırnak dipleri parlak çıktı." diyerek durumu anlattı.