Denizli'de tekstil işçileri 'virüsü makineden tespit ettik' demişti! Gerçek farklı çıktı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında çalışanlar, kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığının da yer aldığı makine kabininde deneme yaparlarken, koronavirüs hastalığı geçiren kişilerin tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu fark etti. Fabrika çalışanları, hastalık geçirmeyen kişilerde de yaptıkları denemede makinede tırnaklarının normal olduğunu gördüler.