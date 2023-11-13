Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde eşine ve eşinin erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, 2 sokak ileride intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker’i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.
İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elimdeki pompalı tüfekle ortaya çıktı.
Kadın "Yapma, etme" diye çığlık attı
Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran Emin Ülker, eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.
2 sokak ileride intihar etti
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.