BIST 7.604
DOLAR 28,59
EURO 30,53
ALTIN 1.779,14

Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

|
Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde eşine ve eşinin erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, 2 sokak ileride intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker’i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.

113
Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elimdeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. 

213
Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

Kadın "Yapma, etme" diye çığlık attı

Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran Emin Ülker, eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.

313
Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

2 sokak ileride intihar etti

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. 

413