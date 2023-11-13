Denizli'de sokakta kanlı olay! Karısına ve erkek arkadaşına kurşun yağdırıp intihar etti

Kadın "Yapma, etme" diye çığlık attı

Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran Emin Ülker, eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.