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Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

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Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

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Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

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Denizli'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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