Denizli'de öterken bayılan horoz fenomen olmuştu! 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu
DENİZLİ'de öterken bayılan 'Bahtiyar' isimli fenomen horozun 10 yavrusu oldu.
Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait 1 yaşındaki Denizli horozu, geçen aralık ayında yaklaşık yarım dakika öttü. Kümesinde öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp düştü. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.
Görüntü, bir anda sosyal medyada büyük beğeni alırken, 'Bahtiyar', fenomen oldu. Uzun süre öttüğünde bayılan horoz için otomobille takas teklifi de geldi.
Horozun sahibi Gökbudak, tekliflerin hepsini geri çevirdi. Hem gülümseten hem de hayrete düşüren 'Bahtiyar', Uzakdoğu ülkelerinde de haber konusu oldu.
Çin ve Japon kanalları 'Bahtiyar'a yer verdi
Horozun öterken çekilen videosu, Çin ve Japonya'daki çeşitli televizyon kanallarında yayınladı. Ünü ülke sınırlarını aşan Denizli horozunun, yaklaşık 20 gün önce 10 yavrusu oldu. Gökbudak'ın kümesindeki Denizli tavuğu, kuluçkaya yattıktan sonra 10 civciv çıkardı.