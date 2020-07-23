Denizli'de oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü
DENİZLİ'de, İsmail Kılınç (70), oğluna açılan nafaka davasında tanık olarak dinlendikten sonra, adliye koridorunda eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından dövülerek, öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Herkesi dehşete düşüren olay, dün Denizli Adliye Sarayı'nın birinci katındaki 4. Aile Mahkemesi'nin bulunduğu koridorda meydana geldi. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan 4 çocuk babası İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a, 6 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe A. tarafından açılan nafaka davasının duruşmasında, tanık olarak dinlendi.
Ayşe A.'nın nafaka yükseltme talebinde bulunduğu duruşma çıkışı İsmail Kılınç, iddiaya göre eski gelini Ayşe A. ile kadının şimdiki kocası Hasan A. ve eski dünürü Ünal S.'nin saldırısına uğradı. Koridordaki saldırı üzerine, duruşma salonundan koşarak gelen Gökhan Kılınç, babasını yerde buldu. Kılınç'ın yardım istemesi üzerine olaya polis müdahale etti. Dövülen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu.
Hemşire olan Gökhan Kılınç, babasını kalp masajı yaparak, hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Ayşe A., Hasan A. ve Ünal S.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor. İsmail Kılınç'ın cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesine götürüldü. Kılınç’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.