Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde bir ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası mahalleli ve veliler olay yerine akın etti.

Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası - Sayfa 1

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada; Murat Alçı idaresindeki 35 YKF 38 plakalı otomobil, İbrahim Doğan idaresindeki 20 ABK 737 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

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Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası - Sayfa 2

Çarpışmanın etkisi ile kontrolü kaybeden araçlar park halindeki önce Önder İpek’e ait 20 KK 999 plakalı araca çarptı, sonra kaldırıma çıkarak duvara çarptı.

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Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası - Sayfa 3

Kazada sürücülerden Murat Alçı yaralandı.

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Denizli'de mahalleliyi ayağı kaldıran trafik kazası - Sayfa 4

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

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