Denizli'de maden ocağında göçük faciası! Bin 100 metrede öldüler! Aynı maden geçen yıl da göçmüş

Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye ise acil şifalar dileyen Coşkun, şöyle konuştu: (FOTO: Maden işçisi Mustafa Karahan)