Denizli'de maden ocağında göçük faciası! Bin 100 metrede öldüler! Aynı maden geçen yıl da göçmüş
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesine faaliyet gösteren krom madeninin bin 100 metre ilerisinde göçük meydana geldi. Maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. . İşçilerden Rıfat Salman, 4 saat sonra göçükten sağ olarak çıkarılırken, mühendisi Kadir Özer ile madenci Mustafa Karahan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında,henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarma çalışmalarının 4. saatinde mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. İşçilerden Rıfat Salman, kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
Maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılarak, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi. (FOTO: Hayatını kaybeden maden mühendisi Kadir Özer)
Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye ise acil şifalar dileyen Coşkun, şöyle konuştu: (FOTO: Maden işçisi Mustafa Karahan)