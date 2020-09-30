Denizli'de kundaklanan ormanda kaplumbağanın yardım çığlığı yürek dağladı
DENİZLİ'de çıkan orman yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Kundaklanan ormanda vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açtığı o anlar duygusal anlara neden oldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın siyaha büründüğü yangını çıkardığı iddia edilen kundakçı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yangının havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışma ile söndürüldüğü bölgede ise acı bir tablo ortaya çıktı. Binlerce ağacın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanı da telef oldu.
Yanan sahada mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaralı kaplumbağa, bir süre sonra ormanlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaplumbağanın çaresizliği kameraya böyle yansıdı, o anlara yürek dayanmadı.