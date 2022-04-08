Denizli'de korkunç olay! Uzman çavuş kendisini darp eden ünlü doktor Naim Ünsal'ı 10 kurşunla öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre önce Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı. Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlayan Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı.