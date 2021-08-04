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Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti..

Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

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Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

Bu Tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

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Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde korkulan oldu! Yeniden alevler yükseldi

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

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