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Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

42 yaşındaki Fadime Ongun kızının sağlığı için başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

DENİZLİ Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fadime Ongun, 7 yaşındaki kızı Eylül’ün bağışıklık sistemi zayıflayıp, sık hastalanıp, kilo alamamaya başladığında arayışa girdi. İnternetten Çin bıldırcınını gören Ongun, Bursa’dan bir erkek ve bir dişi Çin bıldırcını getirtti. 

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Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

Evinde kafeste, marul, maydanoz, arpa ve buğdayla Çin bıldırcınlarını besleyen Ongun, yumurtalarını da kızı Eylül’e yedirmeye başladı.

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Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

Ongun, normal bıldırcına göre yapı olarak küçük, evde kafeste beslemeye uygun, daha temiz ve kokusuz, bir yumurtası da normal dört yumurta oranında besleyiciliğe ve proteine sahip olduğunu belirtti. 

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Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor

Yumurtalardan yiyen Eylül’ün bağışıklık sistemi güçlendi, daha az hasta olmaya başladı ve saçları da güçlenip hızla uzamaya başladı.

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