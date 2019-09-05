Denizli'de kızı eşi tarafından öldürülen baba isyan etti: En ağır cezayı istiyorum

"En ağrı cezayı almasını istiyorum"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan 3 çocuk sahibi Mustafa Balık hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Torunları için dik durmaya çalıştığını kaydeden Balık, "Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması için her şeyi yapacağız. Torunlarım bundan böyle bana emanet. Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemem. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi