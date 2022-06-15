Denizli'de kayıp İsmail Yalcın ve Hasan Akköse'nin bakın nerde bulundu ikisi de vurulmuş
DENİZLİ'de, kayıp olan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin cesetleri bulundu. 2 gencin cesetleri Serinhisar'da 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Kuyu 2 gündür kazılıyordu... Gençlerden biri başından biri de sırtından vurulmuş.
DENİZLİ Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 2 günlük kazının ardından 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.
İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı. Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.
İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi. İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.