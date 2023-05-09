Denizli'de iki genci yakıp kuyuya atmışlardı: Vahşi cinayette yeni gelişme!

Cumhuriyet savcısının olayın şüphelileri hakkında hazırladığı iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden Mustafa A. hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise “Kasten öldürme” suçuna iştirakten 2’şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.