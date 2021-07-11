Denizli'de hazine var deniyor! Şehrin altında elmas yatağı var iddiası
DENİZLİ'nin altında hazine yattığı iddia edildi. 14 yıldır kentin farklı noktalarında değerli taş aramaları yapan bir vatandaş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Denizli’de yaşayan Metin Uysal, yaklaşık 14 yıldır değerli taş arayarak vakit geçiriyor. Çocukluk merakıyla hobi amaçlı başladığı uğraşı yıllar içerisinde farklı noktalara doğru ilerlemesine neden oldu. Uysal yıllar içerisinde okuduğu yerli ve yabancı akademik yazıların ardından Türkiye’de olmadığı belirlenen elmaslar üzerine yoğunlaşmaya başladı.
Uysal, arazide yıllarca yaptığı araştırmaların sonucunda Denizli’de elmas kaynaklarının olduğunu iddia etti.
17 tane var!
Kimberlit ve lamporitlerin elmas kaynağı olduğunu belirten Uysal, kendi keşifleri sonucu 17 adet lamporit bulduğunu söyledi. Bazı akademik kaynaklarda 5 ilde lamporit varlığından söz edildiğini belirten Metin Uysal, “Türkiye’de kimberlit belki yok, şu ana kadar bulunmadı. Ama Türkiye’de lamporitler var, bunu söyleyen ben değilim." dedi.
Uysal, "Benim kendi çabamla bulduğum Denizli’de ki lamporitler 17 adettir. Ama Batı kaynaklarında akademik kaynaklarda, bunun içerisinde yerli hocalarımızda var. Batı Anadolu’da 5 ilimizde bunlar Uşak, Isparta, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla’da lamporit zaten bulunmuş. Ama lamporitler tek başına bulunmaz, kimberlit gibi değildir...