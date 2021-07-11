Denizli'de hazine var deniyor! Şehrin altında elmas yatağı var iddiası

17 tane var!

Kimberlit ve lamporitlerin elmas kaynağı olduğunu belirten Uysal, kendi keşifleri sonucu 17 adet lamporit bulduğunu söyledi. Bazı akademik kaynaklarda 5 ilde lamporit varlığından söz edildiğini belirten Metin Uysal, “Türkiye’de kimberlit belki yok, şu ana kadar bulunmadı. Ama Türkiye’de lamporitler var, bunu söyleyen ben değilim." dedi.