Denizli'de hayal kırıklığı dolu özçekim İnceğiz Kanyonu'nda yeller esiyor

Dilara Utuk, kanyonun eskiden etkileyici bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederek, "Burası böyle de doğal ortamıyla güzel. Su olmadığı için fazla ziyaretçi de yok. Karşı kısımda bulunan barajda da sular çekilmiş. Umduğumuz gibi bir gezi olmadı ancak doğal ortamını beğendim" diye konuştu.