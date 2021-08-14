Denizli'de gazinoya gitti! Kız arkadaşını çalışırken görünce gazinoyu taradı
DENİZLİ’de eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, genç kızı zorla götürmek isteyince mekan sahibiyle tartışma yaşadı. 7 arkadaşıyla birlikte geri dönen aşık, pompalı tüfek ve otomatik silahlarla içkili mekanı taradı.
Denizli'de bir kişi eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisinin çalıştığını görünce çılgına döndü. Genç kızı zorla götürmek isteyince mekan sahibiyle tartışma yaşadı. 7 arkadaşıyla birlikte geri dönen aşık, pompalı tüfek ve otomatik silahlarla içkili mekanı taradı.
Edinilen bilgiye göre; Muhammed M. (36) arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için 9 Ağustos akşamı Bekilli ilçesindeki gazinoya gitti. Alkol alıp eğlenmeye başlayan Muhammed M., bir anda kız arkadaşı Rümeysa Ö’yü (21) karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kız arkadaşının alkollü mekanda çalıştığını öğrenince çılgına gönen Muhammed M., genç kızı zorla mekandan alıp götürmek istedi.
Bunun üzerine mekan sahibiyle aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekana birlikte geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı.
Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti. Masaların altına girerek ve eşyalar ile araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden öfkeli grup, Muhammed M’nin kız arkadaşını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.