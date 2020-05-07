Denizli'de fıtık ameliyatı olayım derken konteynerda yaşamak zorunda kaldı

Konteynerda yürek sızlatan yaşam: 13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul, kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lira parayı haczedildiği için alamayan Humbul, yer yatağında yatıp, konteynerde kurduğu sobayla ısınmaya çalışıyor.