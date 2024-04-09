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Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var

Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki otomobil, Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

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Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var

​​​​​​​Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var

Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

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Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var
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