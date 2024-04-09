Denizli'de feci kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler, ölenler var
Anadolu Ajansı
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Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki otomobil, Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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