Denizli'de duyan bu mağaraya koşuyor! Saçı olmayanların inandığı 'kel çoban' efsanesi
DENİZLİ'de Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından saçı olmayan ve dökülmeye başlayanların akınına uğruyor.
Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı.
Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor.
Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.
Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, ‘’Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor." dedi.