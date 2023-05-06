Denizli'de dolu felaketi! Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazileri harap etti, araçları hurdaya çıkardı

Hayatında ilk kez bu şekilde bir dolu yağışıyla karşılaştığını ifade eden Kadir Çelik, “Çameli’nde dolu yağışı çok hızlı bir şekilde başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Bütün araçlarda büyük veya küçük hasar oluşturdu. Zarar çok büyük, herkes aracındaki hasarı tespit etmeye çalışıyor. Bazı araçların camları patlamış, bazı araçların aynaları kırılmış” dedi.