Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor

DENİZLİ’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe stadında depremzedelerin geceyi geçirmeleri için konaklama çadırları kuruluyor. Ayrıca depremzedeler için yardım ve ikram çadırları kuruldu.

Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor - Sayfa 1

DENİZLİ’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından ilçe stadında depremzedelerin geceyi geçirmeleri için konaklama çadırları kurulurken, yan yana bulunan Bozkurt Belediyesi ve İlçe Emniyet Amirliği önünde ise ikram çadırı kuruldu.

19
Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor - Sayfa 2

Bozkurt’ta Kurulan ikram çadırında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından su, çay, kahve ve gıda ikramlarında bulunulacağı öğrenildi.

29
Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor - Sayfa 3

Depremin merkez üssü olan Bozkurt’ta, 6 büyüklüğündeki depremde binaların çatı bölümlerindeki tuğlaların sarsıntı sırasında yere düştüğü gözlendi.

39
Denizli'de depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor - Sayfa 4

Evlerinde hasar bulunan ve depremden etkilenen vatandaşların çoğu evlerine giremezken, vakitlerini hala sokaklarda geçiriyor.

49