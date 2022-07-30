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Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

DENİZLİ'de 22 yaşındaki Rabia boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken cani koca eşinin telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.

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Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

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Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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