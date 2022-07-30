Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!
DENİZLİ'de 22 yaşındaki Rabia boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken cani koca eşinin telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın açtı.
Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.
Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı.
Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.