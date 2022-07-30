Denizli'de bıçaklayıp canlı yayın açtı! Elinde Rabia'nın kanıyla böyle dedi!

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.