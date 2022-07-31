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Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.

Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için parka çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. 

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Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Rabia D. A.’nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştu.

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Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyince öfkeye kapıldığı belirtilen ve daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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