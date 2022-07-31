Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapmıştı! Cani koca hakkında karar

Eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için parka çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.