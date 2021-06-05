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Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

Demirören Haber Ajansı
Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk cumartesi gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yoğunluk oluştu.

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Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

 Yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçiler de doğa harikası 'Beyaz Cennet'e yoğun ilgi gösterdi. 

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Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Pamukkale'yi gezdi. 

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Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his

Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, antik havuza girip 36 derece sıcaklıktaki suda tarihi kalıntılar arasında yüzdü. 

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