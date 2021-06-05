Denizli'de Beyaz Cennet'e turistler akın etti: Bir zorluğu yok, çok güzel bir his
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk cumartesi gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yoğunluk oluştu.
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Yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçiler de doğa harikası 'Beyaz Cennet'e yoğun ilgi gösterdi.
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Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Pamukkale'yi gezdi.
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Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, antik havuza girip 36 derece sıcaklıktaki suda tarihi kalıntılar arasında yüzdü.
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