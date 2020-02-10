Denizli'de başhekim ve birim müdürü darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu
DENİZLİ Devlet Hastanesinde başhekim ile destek ve kalite müdürü, kavga etti. Karakolda sona eren olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
DENİZLİ Devlet Hastanesinde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darp edildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.
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Alınan bilgiye göre, başhekim M.E. ile destek ve kalite müdürü H.S. arasında hastanede tartışma çıktı.
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İkilinin tartışmasının arbedeye dönüşmesi üzerine hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.
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Taraflar sağlık raporu alarak darp edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundu.
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