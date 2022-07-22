BIST 2.540
DOLAR 17,73
EURO 18,07
ALTIN 982,54

Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

DENİZLİ'de Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. kat balkonundan çamaşır askısına çarparak yere düşen minik Nil İkranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanın 4. kat balkonunda dengesini kaybeden 3 yaşındaki Nil İkranur Ç., alt kattaki dairenin balkonunda bulunan çamaşır askısına da çarparak yere düştü.

14
Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, minik Nil’i ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

24
Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

Acı olayın ardından aile ise gözyaşları içinde hastaneye gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneden üzücü haber geldi.

34
Denizli'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan çamaşır askısına çarparak can verdi

Minik Nil İkranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için PAÜ Hastanesine kaldırılan Nil İkranur'un cenazesinin Antalya'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

44