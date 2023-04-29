Denizli'de 52 kiloluk kadından yeme rekoru: 50 dakikada bakın kaç adet çöp şiş yedi!

“Benim mide kapasitem geniş”

Midesinin geniş olduğunu ve yarışmanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Esra Uyuz, “Sosyal medyada işletmenin ilanını gördüm. 'Yapabilirim' dedim ve yarışmaya katılmaya geldim. 50 dakikada 400 çöp şiş yedim. Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım” dedi.