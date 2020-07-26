Denizli'de 5 aylık minik İsmail yangında can verdi

Bu sırada bahçedeki fidanları sulayan Sevgi Akkış, yangını fark edip, alevlerin arasına dalarak içerde beşikte yatan oğlu İsmail ve yer yatağındaki kızı Eşenaz'ı kucaklayıp, dışarı çıkardı. Yangını görerek yardıma koşan yakınları da evin camını kırıp, hortumla su sıkarak alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip, yardım istedi.