Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi ortaya çıktı zengin bir tüccara ait olduğu söyleniyor

Tekstil tarağı, dokuma mekiği ve dahasına rastlandı

Burada, M.Ö. 1700 yılına ait bir yapı tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Abay, "Bu yapının büyüklüğü ve donanımı itibariyle zengin bir tüccara ait olduğunu düşünüyoruz. Sadece işlik olarak kullanılan 45 metrekare alanında merkezi bir odası var. 5 ayrı odası mevcut. Bir o kadar da depolama alanı bulunuyor. İçinde çok yoğun tekstil üretimine ait buluntular ortaya çıkardık. Yoğun miktarda tekstil tarağı, dokuma mekiği, üretimde kullanılan binlerce ağırşak, dokuma tezgahı kalıntıları, yanmış halde tekstil parçaları ve süslemede kullanılan çok sayıda deniz kabuğu çıktı" dedi.