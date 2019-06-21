Denizli'de 2 bin yıllık stadyuma antik yoldan ulaşım sağlanacak
DENİZLİ'de, Laodikya Antik Kenti'nde yer alan ve 25-30 bin kişilik kapasitesiyle Anadolu'nun en büyük antik stadyumu niteliği taşıyan Laodikya Stadyumu'na ulaşımı sağlayan caddenin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları başladı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, içinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin yer aldığı Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülüyor.
Efes'ten sonra Anadolu'nun en büyük antik kenti olan Laodikya'da yılın 12 ayı devam eden kazılarda bugüne kadar kilise, tiyatro, kutsal agora gibi birçok önemli eser gün yüzüne çıkarıldı.
2015'te "en iyi turist ağırlayan antik kent" seçilen, 2016'da Laodikya Kilisesi'nde uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları nedeniyle Europa Nostra'dan ödül alan bölgede, stadyumun tarihi güzergahı da gün ışığına çıkarılacak.
Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinin başında gelen Laodikya'da, kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, antik kentteki çalışmaları, yılın 12 ayı kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.