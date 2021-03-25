Denizli Pamukkale'deki turistler kar yağarken antik havuzun keyfini çıkardı
DENİZLİ'de UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Turistler ise yağan kara rağmen içinde tarihi eserlerin bulunduğu su sıcaklığı 36 derece olan antik havuzda yüzmenin tadını çıkardı.
Travertenleriyle ünlü Pamukkale'de turistler, bölgede etkili olan kar yağışına karşın antik havuzda yüzme keyfi yaşadı.
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Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü ören yerinde misafirler, kar yağarken sıcaklığı yaz-kış 36 derece olarak ölçülen antik havuza girdi.
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Bembeyaz travertenlerde yürüyüşe çıkan turistler ise kar yağarken oluşan manzarayı fotoğrafladı.
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Pamukkale Antik Havuz Müdürü Erkan Tunaboylu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi çektiğini söyledi.
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