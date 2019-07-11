Denizli Honaz Tüneli'nde sona doğru

Karahan'ın Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günak, kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537, sağ tüpte 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladıklarını, kalan tünel uzunluğunun ise 244 metre olduğunu kaydetti. Böylelikle tüneldeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'sinin, nihai iç kaplama betonunun da yüzde 41'inin tamamlandığını belirtti."