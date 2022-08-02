Denizlerin azılı katili mavi halkalı ahtapot avlarını zehriyle felç ediyor

Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür. Yengeç ve karides gibi kabuklularla beslenir. Ayrıca, mercan kayalıklarındaki balıkları da avlar. Avlarını nörotoksin etkiye sahip çok güçlü zehriyle felç ederek avlar. Kuvvetli bir zehri vardır ve insanlar için ölümcüldür.