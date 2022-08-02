Denizlerin azılı katili mavi halkalı ahtapot avlarını zehriyle felç ediyor
En tehlikeli hayvanlar arasında bulunan mavi halkalı ahtapot, zehri ile suların altında korku saçıyor. Mavi halkalı ahtapot avlarını felç ederek öldürüyor.
Hayvanlar aleminde öyle canlılar var ki acıktıklarında tam bir ölüm makinesine dönüşebiliyorlar. Bunların arasında en tehlikelisi ise derin sularda bulunan mavi halkalı ahtapot. Denizlerin katili olarak bilinen mavi halkalı ahtapot, vücudundaki etkili zehir sayesinde avlarını zehirleyerek felç ediyor.
İşte mavi halkalı ahtapot ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür. Yengeç ve karides gibi kabuklularla beslenir. Ayrıca, mercan kayalıklarındaki balıkları da avlar. Avlarını nörotoksin etkiye sahip çok güçlü zehriyle felç ederek avlar. Kuvvetli bir zehri vardır ve insanlar için ölümcüldür.
Bu ahtapot tehlike anında mavi halkalarını bir araba farı gibi yanıp söndürerek karşısındakileri uyarır. Zehirlenme belirtileri genelde ilk gebeleme, karıncalanma, uyuşukluk, böbrek yetmezliği ve nefes almada zorluktur. En son ise kurban felç geçirerek ölür.