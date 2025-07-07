Denizin ortasındaki havuz! Yapraklı Koy hem tuzlu hem tatlı tatilcilerin gözdesi

CENNETTEN BİR KÖŞE

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, koya ilginin her geçen sezon arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapraklı Koy, yeni yeni tanınan, bilinen bir yer. Silifkeliler burayı sıklıkla kullanırdı. Tabanında doğal su kaynayan, üst tarafında da pırıl pırıl ve soğuk suyun olduğu çok güzel bir koyumuz. İlçemize gelen bütün misafirlerimizi orada da ağırlamak istiyoruz. Gerçekten görülmeye değer, cennet vatan bir köşemiz. Adana'dan, Kayseri'den, Konya'dan, İç Anadolu'dan gelen misafirlerimiz burayı biliyordu ancak Mersin'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılması dolayısıyla bölgeye gelen Rusya vatandaşlarının burayı sosyal medyada paylaşmaları, reklamını yapmaları misafir sayımızı çoğalttı."