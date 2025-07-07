Denizin ortasındaki havuz! Yapraklı Koy hem tuzlu hem tatlı tatilcilerin gözdesi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Toroslar Dağları'ndan gelen yer altı kaynak sularının Akdeniz'in tuzlu sularıyla karıştığı Yapraklı Koy, yerli ve yabancı tatilcileri kendine çekiyor.
Silifke ilçesi sahilinde bulunan Yapraklı Koy halk plajı, tatlı ve tuzlu suyun karıştığı turkuaz renkli denizi, etrafını saran doğal kayaları nedeniyle yöre halkı tarafından "denizdeki havuz" olarak da adlandırılıyor.
ULAŞIM RAHATLIĞI SUNUYOR
Hem ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta olması hem de Mersin-Antalya kara yoluna bağlantısı bulunması sebebiyle kolay ulaşım imkanı sunan koy, yaz sezonunda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.
Şezlong hizmeti de sunulan koy, yeşil doğası ve ilginç yapısıyla özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı.
CENNETTEN BİR KÖŞE
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, koya ilginin her geçen sezon arttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Yapraklı Koy, yeni yeni tanınan, bilinen bir yer. Silifkeliler burayı sıklıkla kullanırdı. Tabanında doğal su kaynayan, üst tarafında da pırıl pırıl ve soğuk suyun olduğu çok güzel bir koyumuz. İlçemize gelen bütün misafirlerimizi orada da ağırlamak istiyoruz. Gerçekten görülmeye değer, cennet vatan bir köşemiz. Adana'dan, Kayseri'den, Konya'dan, İç Anadolu'dan gelen misafirlerimiz burayı biliyordu ancak Mersin'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılması dolayısıyla bölgeye gelen Rusya vatandaşlarının burayı sosyal medyada paylaşmaları, reklamını yapmaları misafir sayımızı çoğalttı."