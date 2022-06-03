Denizin dibinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü! Otomobil lastiği herkesi şok etti.

''Doğanın kıymetini bilmek gerek ''

Etkinliğe katılan SKUT üyeleri de deniz dibinde temizlik yaptı. Çevre temizliğinde ve deniz dibinde pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet ve diğer atıkların gelişigüzel etrafa atıldığı görüldü.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya çevre Haftasında temizlik yaptıklarını belirten Başkan Vekili Bilici, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bilici, iklim değişikliğini dikkate almak için doğayı kirletmemek gerektiğini ifade ederek, “Maalesef elimizdeki çöpleri her yere atıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Burada güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.