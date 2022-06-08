Denizin altında öyle bir şey buldu ki görenler şaşkına döndü!

Roman Fedortsov, bir keresinde "Canavar yaratmaya gerek yok, doğa bunu zaten yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Fedortsov'un en tuhaf bulgularından biri, yeşil gözlü, tuhaf kuyruklu, yarasa kanatlarına benzeyen yüzgeçli yarı saydam beyaz bir balık. Balığı bu kadar ilginç yapan özelliği, gelişigüzel dikilmiş gibi görünmesini sağlayan tuhaf, dikiş benzeri işaretlerdi. Fedortsov'un Instagram hesabındaki 650 bini aşkın takipçisi, fotoğrafı yorum yağmuruna tutarak balığın cinsini tahmi netmeye çalıştı. Kimileri balığı çizgi filmlerden çıkmışa benzetirken kimileri de ürkütücü buldu. Bazı meraklı takipçiler ise balığın türünü doğru tarif etmeyi başardı. Çeşitli isimlerle bilinen "hayalet köpekbalığı" türündeki hayvan, denizlerin en gizemli canlılarından biri olarak kabul ediliyor.