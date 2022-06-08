Denizin altında öyle bir şey buldu ki görenler şaşkına döndü!
Rusya da yaşayan balıkçı Roman Federtsov balıkçılığın yanı sıra denizin derinliklerinde bulduğu farklı canlıların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Paylaştığı balıklardan biri son zamanlar da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rusya`nın kuzeybatısında yaşayan, hayatını balıkçılık yaparak geçindiren Roman Federtsov`un mesleğine dair yaptığı çok farklı bir hobisi var. Federtsov denizde bulduğu farklı canlıların fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Son dönemde paylaştığı bir balık ise görenleri hayrete düşürerek sosyal medya gündemine oturdu.
Balıkçının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem yarattı. Balıkçı, ürkütücü suratı nedeniyle "Frankenstein'ın balığı" adını verdiği gizemli deniz canlısının fotoğraflarını paylaşır paylaşmaz yarattığı şok, internette dalga dalga yayıldı. Amatör okyanuz bilimcileri gizemli balığın türünü tahmin etmeye çalışırken, acayip balığın fotoğrafı Instagramı yıkıp geçiyor.
Gizemli yaratık, Rusya'nın liman kenti Murmansk yakınlarında konuşlanmış bir balıkçı olan Roman Fedortsov tarafından yakalandı. Fedortsov, daha önce de uzaylıya benzetilen tuhaf balıklar avlamıştı. Yakaladığı ve görüntülediği balıklar arasında, sakallı deniz ejderhaları, fener balıkları ve korku filmlerinden çıkmış gibi duran okyanus sakinlerini içeriyor.
Roman Fedortsov, bir keresinde "Canavar yaratmaya gerek yok, doğa bunu zaten yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Fedortsov'un en tuhaf bulgularından biri, yeşil gözlü, tuhaf kuyruklu, yarasa kanatlarına benzeyen yüzgeçli yarı saydam beyaz bir balık. Balığı bu kadar ilginç yapan özelliği, gelişigüzel dikilmiş gibi görünmesini sağlayan tuhaf, dikiş benzeri işaretlerdi. Fedortsov'un Instagram hesabındaki 650 bini aşkın takipçisi, fotoğrafı yorum yağmuruna tutarak balığın cinsini tahmi netmeye çalıştı. Kimileri balığı çizgi filmlerden çıkmışa benzetirken kimileri de ürkütücü buldu. Bazı meraklı takipçiler ise balığın türünü doğru tarif etmeyi başardı. Çeşitli isimlerle bilinen "hayalet köpekbalığı" türündeki hayvan, denizlerin en gizemli canlılarından biri olarak kabul ediliyor.