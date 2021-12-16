Denizi olmayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıllık 500 ton balık üretiliyor

Suyun sıcaklığının düşük olmasının balığın lezzetini artırdığını dile getiren Çiçek, "Barajlarda 7 ayda yetişen alabalık bizim doğal su kaynaklarımızda ve akarsularımızda 14 ayda yetişiyor. Bu da balığı daha lezzetli hale getiriyor" dedi.