Denizi olmayan Kayseri'de yetişiyor! 'Türk somonu' Japonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimi Kayseri'de devam ediyor.