Denizi olmayan Kayseri'de yetişiyor! 'Türk somonu' Japonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor
KAYSERİ'nin denizi olarak bilinen Yamula Barajı'nda üretilen 'Türk somonu' dünyaya ihraç ediliyor. Denizi olmamasına rağmen kentte yetiştirilen somonlar Japonya ve Rusya başta ülke olmak üzere sofralara ulaşıyor.
Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimi Kayseri'de devam ediyor.
Omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan Türk somonu, 'Kayseri'nin denizi' olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda 528 dairelik alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede üretiliyor.
2 bin 500 ton hedef: 2019 yılında 193 ton, 2020 yılında bin 400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirilen tesislerde, önümüzdeki yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması için gerekli planlamalar yapıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri; Türkiye’deki en önemli iç su üretim merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle alabalıkla başlayan yol hikayesi artık somona kadar ulaştı." dedi.