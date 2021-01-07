Denizi olmayan Diyarbakır'da denizaltı şaşırttı! Köy ağası düşünüp İzmir'den TIR'la getirdi
DİYARBAKIR'da baraj yapımıyla köy ikiye bölününce tarlalar ve evler ayrı noktalarda kaldı. Köy ağası Recep Kırmızı, cankurtaran filikası alarak köylüyü ulaşım çilesinden kurtardı. Köy halkı, filikanın denizaltı olarak da kullanıldığını söyledi.
Diyarbakır’a 40 kilometre uzaklıktaki Sur ilçesine bağlı kırsal Harmanlar Mahallesi’nde 2010 yılında sulama amaçlı Pamukçay Barajı'nın yapımına başlandı. 2012'de barajın tamamlanmasıyla köye bağlı evler ve tarlalar, barajın farklı yakalarında kalırken, barajın karşı yakasında kalan köylere de ulaşım yolu uzadı. Köylüler, ulaşımda sorunlar yaşamaya başlayınca köyün ağası Recep Kırmızı, köy muhtarı Zeki Alakuş ile bir cankurtaran filikası aldı.
Köylü adını koydu: Köylüler tarafından 'denizaltı' olarak adlandırılan filikayla, baraj etrafındaki köylerin sakinleri hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor.
Harmanlar Mahalle Muhtarı Zeki Alakuş, barajın tamamlanmasının ardından 600 öğrencinin olduğu okulun yanı sıra ev ve tarlalarının farklı yakalarda kaldığını, okula ve tarlalara ulaşım sağlamak için köprü talebinde bulunduklarını söyledi.
"Bir kısmı bu tarafta kaldı, bir kısmı karşı tarafta kaldı"
Talepleri karşılanana kadar köyün ağası Recep Kırmızı ile İzmir Aliağa'ya giderek denizaltı diye tabir edilen bu filikayı alarak hem öğrencileri hem hastaları hem de köylüleri taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu: 2010 yılında bu barajın inşaatına başlandı, 2012’de baraj bitti. Köylerin bir kısmı bu tarafta kaldı, bir kısmı karşı tarafta kaldı. Her bir taraf da 7- 8 kilometre uzunluğunda. Tabi köyümüzde de ilköğretim okulu olduğu için servisle 600- 700 öğrenci geliyor. Millet mağdur oldu." diye konuştu.