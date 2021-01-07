Denizi olmayan Diyarbakır'da denizaltı şaşırttı! Köy ağası düşünüp İzmir'den TIR'la getirdi

"Bir kısmı bu tarafta kaldı, bir kısmı karşı tarafta kaldı"

Talepleri karşılanana kadar köyün ağası Recep Kırmızı ile İzmir Aliağa'ya giderek denizaltı diye tabir edilen bu filikayı alarak hem öğrencileri hem hastaları hem de köylüleri taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu: 2010 yılında bu barajın inşaatına başlandı, 2012’de baraj bitti. Köylerin bir kısmı bu tarafta kaldı, bir kısmı karşı tarafta kaldı. Her bir taraf da 7- 8 kilometre uzunluğunda. Tabi köyümüzde de ilköğretim okulu olduğu için servisle 600- 700 öğrenci geliyor. Millet mağdur oldu." diye konuştu.