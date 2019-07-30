Denizi olmayan Bilecik'te deniz canlıları fosilleri bulundu

Daha sonra her zaman gittiği yere doğa yürüyüşüne giden İnce, yağmur nedeniyle oluşan sel sonrası bu defa suların götürdüğü toprağın altından çıkan deniz minaresi, deniz tarağı, istiridye, deniz salyangozu ve ismini bilmediği birçok deniz canlısı fosili buldu.