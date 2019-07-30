Denizi olmayan Bilecik'te deniz canlıları fosilleri bulundu
İhlas Haber Ajansı
BİLECİK'te Ordovisyen Dönemi'ne ait olduğu sanılan endoceras (deniz yumuşakçası) bulunurken, bunun yanı sıra Anadolu'daki Tetis Denizi'nin varlığı da bulunan diğer kalıntı ve fosillerle ortaya konuldu.
BİLECİK merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Volkan İnce, her pazar günü çıktığı doğa yürüyüşünde bir deniz kabuğu buldu.
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Deniz kabuğunun alana biri tarafından atıldığını düşünen İnce, bu deniz kabuğunu alarak hatıra olarak sakladı.
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Daha sonra her zaman gittiği yere doğa yürüyüşüne giden İnce, yağmur nedeniyle oluşan sel sonrası bu defa suların götürdüğü toprağın altından çıkan deniz minaresi, deniz tarağı, istiridye, deniz salyangozu ve ismini bilmediği birçok deniz canlısı fosili buldu.
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Fosillerden bazılarının taşlarının içli dışlı olduğu gören İnce, bu fosilleri toplayarak incelemelere başladı.
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