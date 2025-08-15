Denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planı yapmadan önce listeye bakın
Kavuran sıcakların ardından başlayan kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde etkili oluyor. Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla pek çok şehirde denize girmek yasaklandı. Planınız varsa dikkat! Bu şehirlerde hafta sonu denize girmek yasaklandı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınası bugün etkisini daha da artırdı. Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla pek çok şehirde denize girmek yasaklandı. İşte o şehirler...
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor. Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda, şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.
Beykoz
Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada "16 ve 17 Ağustos'ta denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.