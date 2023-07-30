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Denizde yılan paniği! Yüzerken bacağına dolandı...

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Denizde yılan paniği! Yüzerken bacağına dolandı...

Düzce'de denizde yüzen bir kişinin bacağına yüzerken yılan dolandı.

Denizde yılan paniği! Yüzerken bacağına dolandı...

Düzce'nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca'da denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Yüzdüğü esnada bacağına bir şeylerin dolandığını fark eden vatandaş, hemen karaya çıktı.

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Denizde yılan paniği! Yüzerken bacağına dolandı...

Kıyıya çıktığında bacağındaki yılanı fark eden şahsı yılan ısırdı. O anları kayda alan vatandaşın yanına gelenlere, "Mendireğin orada yüzerken bir anda bacağıma yapıştı. Buradan bacağımı da ısırdı."

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Denizde yılan paniği! Yüzerken bacağına dolandı...

"Şimdi biraz kendime geleyim doğal hayatına bırakacağım" dediği duyuldu.
Yılan, vatandaş tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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