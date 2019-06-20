Denizde yaşayan yeni bir tür canlı bulundu! Sindirim sistemi şoke etti

Lithoredo Abatanica, bir metreden uzun büyüyebilen beyaz, kurt benzeri alışılmadık bir iştahı olan bir organizma. Taş yiyen bu deniz yaratığı sindirdiğin de ortaya çıkan şey ise kum. Bilim adamları bu tuhaf canlının organizmasındaki gizemli sindirim sürecini çözerken bir gerçek ile karşılaştı. Lithoredo'nın sindirim organı yoktu.