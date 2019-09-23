Denizde korkunç olay! Parmağının yarısını kaybetti

Bahadır D. tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek şöyle konuştu: "Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. Yüzmek için plaja gittik. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin."