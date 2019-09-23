Denizde korkunç olay! Parmağının yarısını kaybetti
MERSİN ’in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar.
Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi.
Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.
Bahadır D. tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek şöyle konuştu: "Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. Yüzmek için plaja gittik. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin."