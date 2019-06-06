Denizde kaybolan milli sporcunun eşi ve arkadaşından sevindirici haber

Çanakkale Belediyesi Yat Limanı'nda dalgıç olarak çalışan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay, dün öğle saatlerinde lastik botla Bozcaada'ya gitti. Saat 21.00 sıralarında dönüşe geçen, her ikisi de Sahil Güvenlik eski personeli olan iki dalgıçtan bir daha da haber alınamadı.