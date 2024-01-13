Denizbank müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim ifade verdi! O soruya çok kızdı...

Eşime 'Evet benim param da orada' dedim

"Seçil'i ilk kez babaannemin cenazesinde yüz yüze gördüm, bir kere de telefonda konuşmuşluğum var. Eşim, kendisi bana Seçil hanımın arayıp bu fondan bahsettiğini söyledi. Ben de ona 'evet, benim de param burada' dedim bu kadar. Ben Seçil Erzan'la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadım."