Denizbank müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim ifade verdi! O soruya çok kızdı...
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ilk kez ifade verdi. "Ben babamla parasal konuları konuşmam, benim evim ayrı kasam ayrı" diyen Buse Terim, bir avukatın sorusu üzerine sinirlendi. İşte Buse Terim'in mahkemede anlattıkları...
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ilk kez ifade verdi "Ben babamla parasal konuları konuşmam, utanırım da. Sonuçta benim evim ayrı, kasam ayrı. Şikayetçiyim, Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen bir Seçil olsaydı ben bu parayı asla vermezdim" dedi.
Seçil Erzan'ın yaklaşık 6 saat savunma yapmasının ve mahkemenin ara vermesinin ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ilk kez ifade verdi. Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "2 Kasım 2022'de Terim Arıcan, Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti. Seçil Erzan, Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş, Terim de bana anlattı ve fonun iyi olduğunu söyledi."
Ben babamla parasal konuları konuşmam
"Ben de bu konulardan anlamadığım için ve bankalarda böyle fonların olabildiğini söylediği için tamam dedim. Sonra Terim, 190 bin dolar olan paramı vadeden bozarak paramı teslim etmiş. Ben babamla parasal konuları konuşmam, utanırım da. Sonuçta benim evim ayrı, kasam ayrı."
Eşime 'Evet benim param da orada' dedim
"Seçil'i ilk kez babaannemin cenazesinde yüz yüze gördüm, bir kere de telefonda konuşmuşluğum var. Eşim, kendisi bana Seçil hanımın arayıp bu fondan bahsettiğini söyledi. Ben de ona 'evet, benim de param burada' dedim bu kadar. Ben Seçil Erzan'la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadım."