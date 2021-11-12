Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.
14
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.
24
Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.
34
44