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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Anadolu Ajansı
Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla icra ettiğini açıkladı.

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi
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